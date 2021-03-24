Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на северо-западе Китая

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в среду в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился в 252 км к юго-востоку от города Хочэн, где проживают 360 тыс/ человек. Очаг залегал на глубине 30 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.