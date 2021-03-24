Пять человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса в Китае
По меньшей мере пять человек погибли, еще 10 получили травмы в результате аварии пассажирского автобуса в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в среду утром в городе Хайлунь. Вследствие неправильной эксплуатации транспортное средство, принадлежащее одной из сельскохозяйственных компаний, перевернулось на бок и съехало в кювет.
На момент аварии в 45-местном автобусе находились 16 человек, в том числе два водителя. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Причины случившегося устанавливаются.
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