КНДР произвела запуск ракеты

КНДР осуществила в четверг ракетный запуск, угрозы для Японии эти испытания не представляют. Об этом сообщило японское правительство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, высока вероятность, что речь идет о баллистической ракете. На данный момент более точных данных не приводится.

Отмечается, что траектория полета ракеты не проходила над Японией. Как отмечает телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны, ракета упала в Японское море за пределами японской эксклюзивной экономической зоны.

Тем не менее береговая охрана издала специальное предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.