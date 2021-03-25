КНДР произвела запуск ракеты
КНДР осуществила в четверг ракетный запуск, угрозы для Японии эти испытания не представляют. Об этом сообщило японское правительство, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, высока вероятность, что речь идет о баллистической ракете. На данный момент более точных данных не приводится.
Отмечается, что траектория полета ракеты не проходила над Японией. Как отмечает телеканал NHK со ссылкой на источник в министерстве обороны, ракета упала в Японское море за пределами японской эксклюзивной экономической зоны.
Тем не менее береговая охрана издала специальное предупреждение для рыболовецких судов в Японском море.
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