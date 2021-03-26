Колумбия впервые экстрадирует члена повстанческой группировки АНО в США

Власти Колумбии впервые приняли решение экстрадировать члена леворадикальной повстанческой группировки "Армия национального освобождения" (АНО) в США, где его будут судить за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Об этом заявил президент южноамериканской страны Иван Дуке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, речь идет о Хосе Габриэле Альваресе Ортисе, который известен под псевдонимом Габриэль. В феврале прошлого года суд штата Техас обвинил его в поставках наркотиков в США.