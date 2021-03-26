МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании из-за ситуации с Синцзянем

Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в МИД КНР.

"Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры", - прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел.