Власти Колумбии одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса Janssen

Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения Johnson & Johnson. Об этом сообщил глава ведомства Хулио Сесар Алдана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 359 942, количество летальных исходов - 62 519. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года.