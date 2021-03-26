Власти Колумбии одобрили экстренное использование вакцины от коронавируса Janssen
Национальный институт по надзору за продуктами питания и лекарствами Колумбии выдал разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Janssen - подразделения Johnson & Johnson. Об этом сообщил глава ведомства Хулио Сесар Алдана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 359 942, количество летальных исходов - 62 519. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта прошлого года.
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