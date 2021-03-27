КНДР заявила, что последние запуски ракет являлись самообороной

Последний запуск Пхеньяном ракет был самообороной на фоне проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проведенный на этот раз испытательный запуск тактической управляемой ракеты нового типа является <...> действием, основанным на праве на самооборону суверенного государства, - говорится в сообщении ЦТАК, которое ссылается на секретаря ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Бён Чхоля. - В нынешней обстановке, когда Южная Корея и США непрерывно проводят опасные военные учения, ввозят сверхсовременные оружия, <...> нам пришлось собрать военную силу для надежной защиты безопасности нашего государства.".