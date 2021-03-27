СБ ООН проведет 30 марта внеочередную встречу из-за запуска ракет КНДР

Совет Безопасности ООН соберется во вторник, 30 марта, на внеочередные закрытые консультации из-за запуска Пхеньяном ракет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в Совбезе, передает Trend.

"Соответствующее обсуждение запросила Франция от имени европейских членов Совета (Франция, Великобритания, Эстония, Ирландия, Норвегия), - сказал собеседник агентства. - Ожидается, что оно пройдет во вторник в закрытом формате".