Контейнеровоз Ever Given могут снять с мели в Суэцком канале 27 марта

Работы по снятию с мели контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале могут увенчаться успехом в субботу, 27 марта. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем заставить его сдвинуться с места раньше, чем думали", - приводит издание слова источника, который отметил, что усилия команды, занимающейся вызволением севшего на мель судна, "идут хорошо". Работы по снятию с мели контейнеровоза, застрявшего в Суэцком канале, были приостановлены поздним вечером в пятницу и возобновятся в субботу.

К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT, специализирующейся на морских спасательных работах и входящей в концерн Boskalis. Кроме того, в ней задействована японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.