Военные в Мьянме заявили, что передадут власть в стране после новых выборов

Военные в Мьянме передадут власть в стране после того, как там пройдут новые и честные выборы. Об этом заявил главнокомандующий ВС Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн, выступая по случаю празднования в стране Дня вооруженных сил, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы передадим власть в стране после того, как пройдут свободные и честные выборы", - приводит его слова японское агентство Кyodo. Мин Аун Хлайн также подчеркнул, что военный переворот был неизбежен из-за фальсификаций на прошлогодних выборах.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности. В четверг в Мьянме возобновились уличные протестные акции активистов Движения за демократию против захвата власти военными. Сообщалось, что к настоящему времени число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля превысило 300 человек.