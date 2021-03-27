МИД Китая вводит санкции против физлиц и компаний из США и Канады

Китай ввел ответные санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации на странице китайского МИД, среди лиц, попавших под санкции, глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг, а в числе организаций - подкомитет по правам человека в комитете по иностранным делам и международному развитию Палаты общин законодательного органа Канады. В заявлении подчеркивается, что санкции являются ответом на действия двух стран, которые "22 марта наложили односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц [граждан и компаний КНР] в Синьцзяне на основании слухов и дезинформации".