Число пострадавших при взрыве в Колумбии возросло до 43
Число людей, которые пострадали от взрыва бомбы у мэрии в Колумбии, увеличилось с 17 до 43. Об этом в ночь на субботу сообщил министр обороны республики Диего Молано, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Количество раненых составляет 43 человека, из которых <...> шесть получили серьезные травмы", - заявил Молано, видео с выступлением которого было опубликовано в его Twitter.
Министр отметил, что ответственность за теракт несут представители бывшей леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК).
Накануне неизвестные взорвали автомобиль у мэрии в муниципалитете Коринто (западный департамент Каука).
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