Легкий самолет разбился на севере Мексики
Легкий самолет разбился в субботу в штате Сонора на севере Мексики. По меньшей мере четыре человека, находившихся на его борту, погибли, в том числе пилот, сообщила на своем сайте газета Milenio со ссылкой на правительство региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Трое пассажиров получили травмы и были доставлены в больницы. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. На обнародованных фотографиях с места происшествия видно, что самолет после удара о землю полностью сгорел.
Власти приступили к расследованию обстоятельств авиакатастрофы. Согласно предварительным данным, самолет упал после того, как задел линию электропередачи.
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