Еще два буксира направились к севшему на мель судну Ever Given

Два дополнительных буксира направляются к застрявшему в Суэцком канале гигантскому контейнеровозу Ever Given, заблокировавшему движение по нему, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Ожидается, что экскаваторы в воскресенье продолжат очищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть.

Также продолжается и расследование причин, почему судно село на мель. Глава управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей накануне заявил журналистам, что, вероятно, сильные ветры - не единственная причина происшествия. Он не исключил техническую ошибку или человеческий фактор.

Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.

Накануне также сообщалось, что более 300 судов стоит в очереди в ожидании прохода через Суэцкий канал.