В Египтe готовятся к разгрузке севшего на мель "Ever Given"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье решил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given, передает Trend со ссылкой на İnterfaks.

По его словам, президент Египта "распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первого и второго". Он заключается в том, чтобы разгрузить контейнеры, чтобы снять судно с мели, отмечает издание.

Глава управления также рассказал, что для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование, и президент Египта одобрил его использование, несмотря на ведущиеся работы.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель 23 марта вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. Накануне сообщалось, что более 300 судов стоит в очереди в ожидании прохода через канал.