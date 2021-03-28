Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Колумбии
Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в воскресенье в центральной части Колумбии. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, землетрясение произошло в 10:01 по местному времени (19:01 GMT+4) в муниципалитете Паэс (центральный департамент Бояка). Очаг залегал на глубине менее 30 км.
Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.
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