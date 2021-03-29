КНДР обвинила СБ ООН в предвзятости из-за ситуации вокруг ее ракетных пусков

Власти КНДР обвинили Совет Безопасности (СБ) ООН в использовании двойных стандартов при оценке действий разных стран в связи с его реакцией на недавний запуск Пхеньяном баллистических ракет. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя внешнеполитического ведомства республики, на состоявшемся 26 марта заседании Комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при СБ ООН США призвали ввести новые рестрикции в отношении нее. Кроме того, в пятницу дипломатический источник сообщил ТАСС, что Совбез проведет 30 марта внеочередную встречу, чтобы обсудить запуск Пхеньяном ракет. Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любые пуски и испытания, связанные с технологиями баллистических ракет.

"Тот факт, что у СБ ООН вызывают вопросы (на основании "резолюций" ООН - прямого продукта враждебной политики США по отношению к КНДР) нормальные действия, которые попадают под право нашей страны на самооборону, является отрицанием суверенитета государства и очевидными двойными стандартами, - цитирует агентство главу департамента международных организаций МИД Чо Чхоль Су. - Нет никакой логики в том, что только наши оправданные оборонительные меры выделяют для обвинений, в то время как многие другие страны по всему миру запускают самые разные боеприпасы, чтобы увеличить свою военную мощь".