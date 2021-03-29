Контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

Спасательные команды сняли с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Inchcape Shipping, которая занимается морскими перевозками, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.