Япония намерена направить экспертов для расследования инцидента в Суэцком канале

Правительство Японии планирует направить группу специалистов в Египет для работы в районе Суэцкого канала, который был заблокирован из-за инцидента с контейнеровозом Ever Given. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим согласование с имеющими к этому отношение ведомствами, чтобы осуществить отправку гражданских специалистов", - сказал он. Като не уточнил численность команды, а также сроки ее выезда на место происшествия.

Контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м, который принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом, 23 марта перегородил одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

После длительных усилий и проведенных дноуглубительных работ судно, как проинформировало агентство Bloomberg, удалось в понедельник снять с мели. Однако пока не уточняется, как скоро восстановится движение по водной артерии.