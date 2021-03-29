Бразилии предрекли коллапс из-за коронавируса
Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса. С таким прогнозом выступил профессор Дьюкского университета Мигель Николелис. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", пишет Associated Press.
"Мы перешли рубеж, невообразимый для страны с государственной системой здравоохранения, историей эффективных кампаний по вакцинации и медиками-профессионалами. Следующий этап - коллапс системы здравоохранения", - заявил Николелис.
Отмечается, что в Бразилии от коронавируса умирают по 2,4 тысячи человек в неделю. По мнению экспертов, их число может возрасти до 3 тысяч в неделю менее чем за месяц. Пиковые значения могут достигнуть четырех тысячей смертей за один день.
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