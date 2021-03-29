Пакистан усилил ограничительные меры из-за распространения коронавируса

Власти Пакистана усилили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса в стране, на фоне третьей волны COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает в понедельник газета The Express Tribune, Национальный командно-операционный центр (NCOC) ввел запрет на проведение политических, культурных, спортивных и других видов массовых мероприятий внутри помещений и на открытом воздухе.

Ограничения вступают в силу с 29 марта. С 5 апреля в стране временно запрещены свадебные церемонии.

NCOC проводит консультации с правительствами провинций о дополнительных ограничительных мерах на воздушном, автомобильном и железнодорожном транспорте, включая сокращение перевозок. Властям на местах предписано неукоснительно выполнять график вакцинации населения от коронавируса и обеспечить бесперебойное снабжение вакцинами медучреждений.

Распространение коронавируса заметно усилилось в Пакистане после того, как с начала марта были ослаблены временные ограничения на работу магазинов и других коммерческих предприятий с условием соблюдения 50-процентной посещаемости рабочих мест их сотрудниками.

По данным Министерства здравоохранения Пакистана, число новых суточных случаев заражения коронавирусом в стране на прошлой неделе было наивысшим за последние девять месяцев. За последние 24 часа в стране были выявлены 4 525 новых случаев инфицирования. Общее число заразившихся за время пандемии достигло 659 116, вылечились 598 197 человек. Количество умерших от заражений вирусом составило 14 256, летальность - 2,16%. К понедельнику в стране было сделано 10 107 095 тестов на COVID-19.