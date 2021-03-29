Более 100 судов пройдут Суэцкий канал до утра 30 марта

Более 100 судов должны пройти Суэцкий канал с севера и с юга до 08:00.

Об этом сообщил на пресс-конференции глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над прекращением скопления судов, - сказал он. - 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 08:00 завтра, составлен график для прекращения образовавшейся пробки с обеих сторон".