Xiaomi создаст дочернее предприятие по производству электромобилей

Один из мировых лидеров по производству смартфонов китайская компания Xiaomi официально подтвердила планы заняться производством собственных электромобилей. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании, Trend со ссылкой на ТАСС.

Совет директоров Xiaomi, согласно документу, принял решение о создании стопроцентной дочерней компании, которая будет заниматься развитием этого нового направления. На начальном этапе инвестиции в данное предприятие составят порядка 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). В последующие десять лет общий объем вложений в производство электромобилей Xiaomi достигнет $10 млрд. Возглавит дочернюю структуру генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь.

Компания Xiaomi была основана в апреле 2010 года и в настоящее время входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. В 2018 году компания провела первичное публичное размещение своих акций на бирже в Гонконге. В конце декабря минувшего года рыночная капитализация Xiaomi впервые превысила отметку в $100 млрд.