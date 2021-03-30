В Канаде не выявили случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca
Случаев образования тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся препаратом, разработанным британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, в Канаде не выявлено. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщил журналистам представитель Минздрава Канады Роберт Стрэнг.
"В последние несколько недель выросло число сообщений из Европы о редких случаях образования тромбов [после использования вакцины AstraZeneca], - сказал он. - В Канаде подобных случаев нарушения свертываемости крови не было". Стрэнг уточнил, что в Европе в основном такие последствия применения препарата AstraZeneca были обнаружены у женщин в возрасте до 55 лет, почти 40% из них умерли.
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