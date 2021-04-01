Совбез ООН призвал скорее провести выборы в Сомали

Совет Безопасности (СБ) ООН призывает власти Сомали как можно скорее обеспечить проведение инклюзивных выборов в стране. Об этом сообщила в среду журналистам по итогам закрытых консультаций в Совбезе председательствующая в нем в марте постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как она отметила, спецпосланник генерального секретаря ООН по Сомали Джеймс Свон представил СБ информацию, касающуюся обстановки в стране. По словам Томас-Гринфилд, представители государств, являющихся членами Совбеза, "выразили обеспокоенность в связи со сложившейся тупиковой ситуацией". Они "подчеркнули, что по-прежнему в интересах всех сомалийцев обеспечить как можно скорее проведение инклюзивных выборов".