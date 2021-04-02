Встреча премьер-министра Японии с президентом США пройдет 16 апреля в Вашингтоне

Встреча премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с новым американским президентом Джо Байденом состоится 16 апреля. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встреча пройдет в Вашингтоне 16 апреля", - отметил он.

Ранее агентство Kyodo сообщало, что встреча Суги и Байдена, которая, по данным местных СМИ, должна была состояться в США 9 апреля, может быть отложена. Официально эту дату стороны не называли.