Встреча премьер-министра Японии с президентом США пройдет 16 апреля в Вашингтоне
Встреча премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги с новым американским президентом Джо Байденом состоится 16 апреля. Об этом в пятницу на регулярной пресс-конференции объявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Встреча пройдет в Вашингтоне 16 апреля", - отметил он.
Ранее агентство Kyodo сообщало, что встреча Суги и Байдена, которая, по данным местных СМИ, должна была состояться в США 9 апреля, может быть отложена. Официально эту дату стороны не называли.
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