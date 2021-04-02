Премьер Малайзии пообещал разрешить поездки по стране получившим обе дозы вакцины

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин пообещал разрешить в ближайшее время жителям, получившим обе дозы вакцины против коронавируса, свободно путешествовать внутри страны, не исключив также и международные поездки. Заявление главы правительства приводит в пятницу газета The Straits Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "ранее существовало мнение, что вакцинированный человек получает защиту, но может быть сам носителем вируса, сейчас же этот взгляд признан ошибочным". "Мы провели заседание Национального совета безопасности, на котором решили разрешить получившим обе дозы вакцины свободно путешествовать между штатами и городами", - указал Мухиддин.

Премьер также указал, что "правительство начало переговоры с рядом других стран, чтобы возобновить путешествия при наличии цифрового вакцинного сертификата".