В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в пятницу на западе Колумбии. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение произошло в 17:44 по местному времени (02:44 GMT+4, суббота) в муниципалитете Риосусио (западный департамент Чоко), где проживают около 29 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине менее 30 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.