Полиция Малайзии подтвердила легальное пребывание в стране всех граждан КНДР

Полиция Малайзии заверила, что все находящиеся на территории страны граждане КНДР являются участниками государственной иммиграционной программы, а все их перемещения контролируются. Об этом сообщил в субботу агентству BERNAMA генеральный инспектор правоохранительных органов Абдул Хамид Бадор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация находится под контролем, все северокорейские граждане, проживающие в стране, являются участниками программы "Малайзия - мой второй дом", - подчеркнул глава полиции. По его словам, "вопросы о прекращении действия их виз и высылке на родину после решения Пхеньяна разорвать дипотношения с Куала-Лумпуром будут зависеть от иммиграционного управления страны".