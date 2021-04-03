Полиция Малайзии подтвердила легальное пребывание в стране всех граждан КНДР
Полиция Малайзии заверила, что все находящиеся на территории страны граждане КНДР являются участниками государственной иммиграционной программы, а все их перемещения контролируются. Об этом сообщил в субботу агентству BERNAMA генеральный инспектор правоохранительных органов Абдул Хамид Бадор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Ситуация находится под контролем, все северокорейские граждане, проживающие в стране, являются участниками программы "Малайзия - мой второй дом", - подчеркнул глава полиции. По его словам, "вопросы о прекращении действия их виз и высылке на родину после решения Пхеньяна разорвать дипотношения с Куала-Лумпуром будут зависеть от иммиграционного управления страны".
Лента новостей
Только вакцинация 50% населения Азербайджана позволит остановить рост инфицирование COVID-19 - врач-инфекционист
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с министром торговли Турецкой Республики (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с апрельскими боями (ФОТО)
"Подбиральщиком музыки за роялем ты не будешь! Или будешь профессионалом, или не будешь никем!" Откровения Фараджа Гараева
Азербайджан отдает приоритет Турции в сфере проведения восстановительных работ на освобожденных территориях - министр