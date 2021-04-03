Президент Аргентины после положительного теста на коронавирус подчеркнул важность вакцин
Президент Аргентины Альберто Фернандес, тест на коронавирус которого показал положительный результат, выразил уверенность, что чувствовал бы себя хуже, если бы не привился от коронавируса. Об этом он заявил в субботу интернет-порталу Infobae, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вакцина действует. Нужно ей прививаться. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо", - сказал Фернандес, который в январе этого года привился российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
По его словам, в настоящее время у него нет симптомов болезни. "Анализ крови и проверка уровня насыщения кислородом показали хорошие результаты, и Фредерико (лечащий врач президента Фредерико Сааведра) сказал мне, что я могу ходить и ездить на велосипеде в маске", - сказал Фернандес.
В ночь на субботу аргентинский лидер написал в Twitter, что он сделал тест на антигены, так как у него болела голова и немного поднялась температура. Анализ показал положительный результат. Президенту сделали еще два теста, чтобы подтвердить диагноз и определить штамм вируса.