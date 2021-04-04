Первая леди Аргентины сдала отрицательный тест на COVID-19

Первая леди Аргентины Фабиола Яньес сдала отрицательный тест на коронавирус. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает газета Perfil, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Уточняется, что первая леди все равно останется на карантине, несмотря на то, что тест не выявил наличие инфекции. Яньес сдала анализ вслед за президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

Ранее стало известно, что тест на антиген к коронавирусу у аргентинского лидера был положительным. 62-летний президент страны рассказал, что болезнь началась с головной боли, потом поднялась температура. Фернандес решил остаться в самоизоляции, но в целом чувствует себя хорошо.