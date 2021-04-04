В автоаварии на востоке Китая погибли 11 человек

Одиннадцать человек погибли в воскресенье в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика на востоке Китая. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, еще несколько человек получили ранения. ДТП произошло на автомагистрали Шэньян - Хайкоу в провинции Цзянсу.