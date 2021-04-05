У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в воскресенье у тихоокеанского побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр располагался в 132,7 км к юго-западу от города Наволато (население - около 29 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.