Почти 60% японцев выступили за отставку премьера Суги

Почти 60% жителей Японии выступают за то, чтобы премьер-министр страны Ёсихидэ Суга ушел в отставку немедленно или в сентябре, когда истекает срок его полномочий в качестве лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Это, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, показали опубликованные в понедельник данные проведенного 2-4 апреля газетой Yomiuri общенационального телефонного опроса общественного мнения.

В нем приняли участие более тысячи японских избирателей в возрасте от 18 до 75 лет, определенных путем случайной компьютерной выборки.

12% участников опроса выступают за немедленную отставку премьера. 47% считают, что он должен покинуть свой пост в сентябре после истечения срока полномочий в качестве лидера правящей партии. ЛДП имеет большинство в парламенте, и ее руководитель легко побеждает при избрании там главы правительства.

Ёсихидэ Суга занял пост премьер-министра в сентябре прошлого года после внезапной отставки его предшественника Синдзо Абэ по состоянию здоровья. Пока Суга исполняет обязанности главы правительства только до сентября, когда предстоят очередные плановые выборы лидера правящей партии. Нынешний премьер имеет на них неплохие шансы на победу, однако, по мнению газеты Yomiuri, его позиции ослабляет нарастающее недовольство населения отсутствием заметных успехов в борьбе с пандемией и низкими темпами вакцинации.