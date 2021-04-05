В Нигерии около 1,5 тыс. заключенных совершили побег из тюрьмы

Около 1,5 тыс. заключенных бежали в понедельник из центральной тюрьмы нигерийского города Оверри (административный центр южного штата Имо). Об этом сообщила местная версия британской газеты The Guardian, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, вооруженная группа с помощью динамита взорвала часть стены тюрьмы и проникла на ее территорию.

В свою очередь нигерийская газета Vanguard отмечает, что неизвестные взяли здание штурмом, как минимум один полицейский убит. "Нападавшие захватили тюрьму в течение часа", - приводит издание слова одного из очевидцев событий. Он отметил, что вооруженная группа прибыла к главному входу на машине с армейскими номерами.

Сейчас к тюрьме направлены дополнительные воинские подразделения. Идет поиск сбежавших заключенных.

По данным The Guardian, одновременно был атакован находящийся рядом с тюрьмой полицейский участок. Из него также бежали люди, находившиеся в предварительном заключении. Затем нападавшие подожгли здание полиции.