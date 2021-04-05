В Судане 18 человек погибли в вооруженных столкновениях

По меньшей мере 18 человек убиты, 54 получили ранения в ходе вооруженных столкновений в Эль-Генейне - административном центре суданской провинции Западный Дарфур. Об этом сообщил в понедельник информационный портал Al-Sudani, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, беспорядки в Эль-Генейне вспыхнули в минувшую субботу. В их ходе преступная группировка напала на машину скорой помощи. В результате атаки находившиеся внутри медики и водитель получили огнестрельные ранения, все их вещи и оборудование были похищены.

Как отмечает портал, в городе сохраняется крайне напряженная обстановка, вооруженные люди совершают нападения на больницы и госучреждения.

В начале этого года в Эль-Генейне произошли ожесточенные столкновения на этнической почве, спровоцированные бытовым конфликтом. Беспорядки не стихали несколько дней, их жертвами стали более полусотни человек. Сотни местных жителей вынуждены были тогда покинуть свои дома.