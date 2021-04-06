Премьер-министр Японии получил вторую дозу вакцины от Pfizer

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга во вторник был привит второй дозой вакцины от коронавируса американо-германского консорциума компаний Pfizer ("Пфайзер") и BioNTech ("Бионтек"). Об этом во вторник сообщил телеканал Эн-эйч-кей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как раньше подчеркивал сам японский премьер, решение о вакцинации было принято для того, чтобы принять все необходимые меры предосторожности перед его поездкой в США, которая состоится в первой половине апреля. На 16 апреля у Суги в Вашингтоне запланирована встреча с новым президентом США - премьер Японии станет первым зарубежным лидером, который проведет очную встречу с американским президентом Джо Байденом.

В настоящее время в Японии в первую очередь прививают 4,8 млн работников медицинских учреждений. Этот процесс, как ожидается, завершится только в мае. В то же время с 12 апреля ожидается начало вакцинации приблизительно 36 млн жителей Японии старше 65 лет. С мая прививочная кампания распространится на остальные группы населения. Всего по состоянию на 31 марта в стране сделали почти 1,3 млн прививок. Однако необходимые две инъекции пока получили только 125 тыс. человек.

В феврале японские власти одобрили использование в стране препарата Pfizer и BioNTech. К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca ("Астразенека") и американская Moderna ("Модерна"). Ожидается, что одобрение на использование от Минздрава они получат уже в мае.