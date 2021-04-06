Число жертв наводнений в Восточном Тиморе и Индонезии возросло до 157
По меньшей мере 157 человек погибли в результате паводков и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным индонезийского агентства по ликвидации стихийных бедствий, число погибших на островах достигло 130 человек, в Восточном Тиморе были зарегистрированы 27 смертей.
В понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителей местных властей сообщало, что жертвами удара стихии в Восточном Тиморе и в Индонезии стали по меньшей мере 113 человек.
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