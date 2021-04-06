В Мексике более 10 человек погибли в столкновении двух автобусов

Не менее 13 человек погибли во вторник в столкновении двух автобусов в штате Сонора на севере Мексики. Трагедия произошла на дороге между городами Каборка и Сонойота, сообщил на своей странице в Twitter глава управления здравоохранения региона Энрике Клаусен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На место автокатастрофы прибыли спасатели и несколько бригад скорой помощи. Несколько пострадавших были доставлены в больницы.

Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.