Южная Корея одобрила использование вакцины Johnson & Johnson

Государственное агентство по безопасности продуктов и лекарственных средств Республики Корея одобрило использование в стране вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Johnson & Johnson. Об этом говорится в сообщении, распространенном регулятором в среду, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что эффективность данной вакцины составляет около 66% и что препарат показал достаточно хорошие результаты в предотвращении развития серьезных осложнений у больных COVID-19.

Таким образом вакцина Johnson & Johnson стала третьей одобренной для использования в Республике Корея. Ранее разрешения были выданы американской Pfizer и британско-шведской AstraZeneca. Оба препарата уже используются для вакцинации населения, ими привилось уже более миллиона южнокорейцев.