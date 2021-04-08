Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре

По меньшей мере шесть человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла на западе Эквадора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в среду днем в кантоне Салитре (западная провинция Гуаяс). Легкомоторный самолет летел в город Гуаякиль. В результате авиакатастрофы два члена экипажа и четыре пассажира погибли.

Власти начали расследование.