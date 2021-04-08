Шесть человек погибли при крушении самолета в Эквадоре
По меньшей мере шесть человек стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла на западе Эквадора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Инцидент произошел в среду днем в кантоне Салитре (западная провинция Гуаяс). Легкомоторный самолет летел в город Гуаякиль. В результате авиакатастрофы два члена экипажа и четыре пассажира погибли.
Власти начали расследование.
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