В Аргентинe ужесточили карантинные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

Правительство Аргентины приняло решение ужесточить карантинные меры и запретить свободное перемещение жителей в ночное время из-за роста числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил президент страны Альберто Фернандес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы одобрили ряд мер, которые будут действовать во всей стране. Кроме того, будут отдельные меры для районов с высоким и средним уровнем эпидемической угрозой", - сказал он в видеообращении.

Как сообщил президент, по всей стране будут запрещены групповые туристические поездки, собрания с участием более 20 человек, работа казино и занятия спортом в закрытых помещениях, где находятся более 10 человек. "Бары и рестораны должны будут закрываться не позднее 23:00. Будет запрещено перемещение по улицам с 00:00 до 06:00", - объявил Фернандес.

Новые ограничения будут действовать как минимум три недели.

Всего в стране к настоящему моменту заболели 2 450 068 человек, умерли 56 832.