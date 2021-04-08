В Китае при утилизации взрывчатых веществ пострадали три человека

Три жителя КНР пострадали, еще девять числятся пропавшими без вести в результате происшествия, возникшего при уничтожении взрывчатых веществ гражданского назначения в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщили в четверг местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на сайте администрации уезда Чичэн, на территории которого произошло ЧП, инцидент был зафиксирован на одном из рудников, где потребовалось ликвидировать просроченную взрывчатку.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. Детали происшествия выясняются, ведется следствие.