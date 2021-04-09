Премьер Индии призвал провести в стране "праздник вакцинации"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в четверг провести в стране "праздник вакцинации" с 11 по 14 апреля, чтобы привить от коронавируса как можно больше людей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываю провести "Тика Утсав" ("праздник вакцинации" - прим. ТАСС) между 11 апреля, когда отмечается день рождения Джотиба Пхуле, и 14 апреля - днем рождения Бабасахеба Амбедкара", - сказал премьер, выступление которого транслировали ведущие телеканалы страны.

"Следует приложить усилия для вакцинации максимального количества людей во время "праздника вакцинации". Молодежь должна помочь привиться всем людям старше 45 лет", - отметил Моди. Премьер выразил уверенность, что для Индии пока нет необходимости объявлять новый локдаун, но в районах, где растет заболеваемость, нужно вводить комендантский час, организовывать защитные зоны, а также максимально активизировать тестирование населения.

"Упреждающее тестирование очень важно... Сейчас все больше случаев протекает бессимптомно. Люди чувствуют, что у них есть какая-то легочная болезнь, а затем они заражают всю семью. Тестирование и отслеживание (контактов заболевших - прим. ТАСС) - это самое важное сейчас", - подчеркнул глава правительства.

Джиотирао Говиндрао Пхуле (1827-1890) - индийский борец против кастового неравенства и за права женщин. Бхимрао Рамджи Амбедкар (1891-1956) - это борец против неприкасаемости и социальной дискриминации, один из авторов индийской конституции.