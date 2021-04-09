Китай запустил спутник Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства

Китай в пятницу осуществил успешный запуск третьего спутника серии Shiyan-6 для изучения околоземного космического пространства и тестирования космического оборудования. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, запуск состоялся в 07:01 (03:01 GMT+4) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя Long March-4B (CZ-4B, "Чанчжэн-4Б").

Нынешний запуск стал 365-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Запуск первого спутника серии Shiyan-6 состоялся в ноябре 2018 года, второго - в июле 2020 года.

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также реализуют проект исследования астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Согласно официальному заявлению Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), в текущем году КНР планирует осуществить как минимум 40 запусков и поставить новый национальный рекорд.