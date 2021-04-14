Британский штамм COVID выявлен в 132 странах - ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, во скольких странах выявлен британский штамм коронавируса, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru"
Согласно данным организации, еще в двух странах за последние 14 дней были обнаружены британские мутации. Общее число государств, на территории которых зафиксирован штамм VOC 202012/01 достигло 132.
Кроме того, южноафриканский штамм коронавируса также выявили еще в двух странах за последние две недели, общее число поднялось до 82 государств.
За аналогичный период распространение мутации P.1, которая ранее была зафиксирована в Японии и Бразилии, увеличилось на семь стран до 52 государств.
Ранее ученые выступили с опровержением высокой смертности от заражения британским штаммом коронавируса.
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