Индия на фоне рекордной COVID-заболеваемости столкнулась с нехваткой кислорода

Индийские больницы столкнулись с острой нехваткой кислорода на фоне пандемии коронавируса в стране, предает Trend со ссылкой на Интерфакс. Как отмечает "Би-би-си", показатели суточной заболеваемости и смертности от COVID-19 третий день подряд бьют рекорды.

Так, за последние сутки было выявлено 346 786 новых эпизодов заражения. В пятницу, 23 апреля, было зафиксировано 2263 умерших, в субботу, 24 апреля, - 2624.

При этом в одной только больнице Джайпура за ночь 20 человек умерли, потому что им не хватило кислорода. Госпитали Дели предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Во многих медучреждениях нет свободных мест, отмечается дефицит кислорода.

Врачи говорят, что многие пациенты умрут в течение ближайших минут: они находятся на аппаратах ИВЛ и не выживут без кислорода. Главный министр Дели Арвинд Кеджривал в прямом эфире заявил, что предприятия, производящие медицинский кислород, должны быть переданы властями при помощи армии.

Как отмечает "Би-би-си", в начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию по контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация.

Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса. Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломников.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Индии за все время пандемии было выявлено 16,61 млн случаев заболевания коронавирусом. Скончались 189 544 тыс. человек.