В Нигерии 11 человек погибли в ДТП с участием автобуса

По меньшей мере 11 человек погибли в субботу на севере Нигерии в аварии с участием автобуса. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Столкновение автобуса и грузовика с прицепом произошло в районе города Илорин, погибли 11 человек, еще девять пострадали", - заявил начальник подразделения Федеральной службы безопасности дорожного движения штата Джонатан Овауд. По его словам, причиной ДТП стало превышение скорости.

Полиция приступила к расследованию происшествия. Получивших травмы пассажиров автобуса госпитализировали.