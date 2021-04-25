В результате взрыва и пожара в больнице в Багдаде погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в субботу вечером в Багдаде в результате взрыва и последующего пожара в клинике для больных коронавирусом на юге Багдада. Об этом сообщил информационный портал Baghdad Al Youm, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Еще 40 человек пострадали.

По поступающей информации, пожару в больнице Ибн аль-Хатыб предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении пожара было задействовано более 20 пожарных расчетов.

Как указывают источники, число жертв может возрасти, так как огонь еще не локализован, и спасательная операция продолжается. По словам очевидцев, когда вспыхнул пожар, в больнице началась паника, люди метались в поисках выходов.

В момент взрыва, по данным службы гражданской обороны и по чрезвычайным ситуациям, в больнице находились порядка 120 человек. Около 90 были спасены.