В Нигерии бандиты напали на поселок и убили 11 человек

По меньшей мере 11 человек убиты в субботу группой вооруженных бандитов в центральной части Нигерии. Об этом сообщил нигерийский телеканал Channels TV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нападение было совершено на поселок Аджимака в штате Насарава ранним утром, когда его жители спали, - заявил глава местной ассоциации развития Питер Ахемба. - Бандиты открыли беспорядочную стрельбу, погибли не менее 11 человек, есть многочисленные раненые". По его словам, часть жителей бежала из поселка.

В ряде северных и центральных районов Нигерии в последние месяцы произошел значительный рост числа нападений банд на мирных жителей. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Для борьбы с вооруженными бандами власти вынуждены задействовать регулярные армейские части.